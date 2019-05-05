В Тюменском районе выбрали лучших юных инспекторов дорожного движения

Традиционный конкурс "Безопасное колесо" завершился в Тюменском районе. Он проходил на школьной площадке села Горьковка и собрал более 120 юных инспекторов дорожного движения. Лучшими стали учащиеся Ембаевской школы им. А. Аширбекова.

Участники в возрасте 10-12 лет из 27 школ Тюменского района продемонстрировали навыки фигурного вождения на велосипеде, знания устройства двухколесной техники, правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Их выступления оценивали сотрудники ГИБДД. Они же напомнили школьникам о последствиях, к которым может привести безграмотность на дороге.

Призовые места районного "Безопасного колеса" достались командам Червишевской и Янтыковской школ. Победители районного этапа будут представлять Тюменский район на областном конкурсе, который состоится с 14 по 17 мая, пишет "АиФ в Западной Сибири".