Тюменцы могут вернуть подозрительные лекарства обратно в аптеку

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Лекарственные препараты, как правило, возврату и обмену не подлежат. Однако эксперты подсказывают, что тюменцы могут вернуть купленный товар в аптеку, если его реальный вид и запах не совпадают с описанием в инструкции. Это касается как самих лекарств, так и средств для профилактики, медицинских изделий, предметов по уходу за детьми и других.

Как сообщила юрисконсульт Консультационного пункта по защите прав потребителей в г. Тобольске Сергей Анкушев, покупатель вправе сдать покупку и вернуть за нее деньги, если у товара истек срок годности препарата (еще до покупки), найден дефект маркировки, например, не указаны серия и сроки годности, или же серия и сроки годности на упаковке и препарате не совпадают. Также если отсутствует инструкция по применению препарата либо она от другого лекарства, если описание в инструкции не соответствует реальному цвету, запаху, форме, размеру препарата. Либо деньги возвращаются, если упаковка бракованная: со сколами, негерметична, повреждена пробка, крышка, коробка или стерта полиграфия.

Однако надо знать, что если потребитель приобрел лекарство и, почитав инструкцию, понял, что оно ему не подходит, то вернуть его по этому основанию нельзя. Поэтому важно быть внимательным при выборе лекарственного препарата и обязательно консультироваться с фармацевтом. А еще лучше – приобретать лекарства по назначению врача.

Если в аптеке отказываются вернуть или заменить товар ненадлежащего качества, можно написать письменную претензию на имя руководителя аптеки с четко изложенными требованиями, а также предоставить товар в том виде, в котором он был продан, пишет "АиФ-Западная Сибирь".