Будущим тюменским призывникам советуют готовиться к армии заранее

Эксперты советуют будущим защитникам Родины начинать готовиться к армии заранее, особенно это касается молодых тюменцев, которые готовы служить в президентском полку.
Директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, который раньше работал начальником отдела призыва в военном комиссариате, отмечает, что за несколько месяцев до основного призыва идет отбор в президентский полк. Он включает предварительный отбор, собеседование, медицинскую комиссию. При этом учитывается не только отменное здоровье, но и психологический настрой: готовы ли вы служить в президентских войсках, пишет "Тюменская область сегодня".
Если молодой человек точно знает, в какие рода войск он планирует направиться, то нужно идти и знакомиться с представителями военкоматов, в первую очередь - с начальниками отдела призыва.
"Самый главный документ, который пригодится с собой 100% - характеристика, причем развернутая. В военкомат нужно идти с этим документом. Грамоты особо не котируются", - поделился Максим Шереметьев.
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