У маршрута № 33 меняется схема движения

15:38 18 февраля 2021
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В Тюмени с 1 марта в схему движения маршрута № 33 "ЖДВ — СНТ "Ривьера"" включаются остановочные пункты "с/о "Колос-4"", "с/о "Весна"" и "с/о "Ласка"" в прямом и обратном направлениях.

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 МКУ "Тюменьгортранс".

Теги: Тюменьгортранс
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