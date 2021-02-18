У маршрута № 33 меняется схема движения

В Тюмени с 1 марта в схему движения маршрута № 33 "ЖДВ — СНТ "Ривьера"" включаются остановочные пункты "с/о "Колос-4"", "с/о "Весна"" и "с/о "Ласка"" в прямом и обратном направлениях.

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 МКУ "Тюменьгортранс".