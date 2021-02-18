Автоматизация поможет тюменским компаниям повысить эффективность работы и прибыльность бизнеса

Повысить эффективность и обеспечить развитие и стабильность бизнесу любого формата помогут информационные технологии. "Русская Компания" предлагает внедрить автоматизацию, которая облегчит жизнь руководителю и сотрудникам, а также повысит клиентоориентированность.

Автоматизация может существенно повлиять на рабочий процесс и прибыль во многих отраслях: это сфера услуг, аптеки, рестораны доставки, общественное питание, розничные магазины, склады и другие.

При внедрении автоматизации в бизнес-процессы каждая отрасль получает свои плюсы. Например, бизнес в сфере услуг обеспечит лояльность клиентов, рост качества обслуживания, сокращение времени на выполнение рутинных операций. Аптеки смогут регулировать все этапы движения товаров от поставщика до конечного потребителя, хранить и предоставлять информацию о товарах, формировать необходимые отчеты. Предприятия общественного питания настроят взаимодействие между кухней и залом, оптимизируют службы доставки, учет продаж и кассы.

Розничные магазины различных отраслей также могут приобрести надежного "электронного помощника". Вы сможете применять системы лояльности клиентов: дисконтные карты, "счастливые часы" и другие. А оценить динамику продаж поможет аналитика.

Развитие цифровых технологий позволяет вывести сферу услуг и торговли на качественно новый виток развития, сделав её прозрачной и контролируемой. И хоть автоматизация для многих представителей ритейла стала вынужденным ответом на нововведения в законодательство, использование онлайн-касс и современного ПО оптимизирует различные процессы и помогает бизнесу.

В каждой отрасли предложения подобраны с учетом разных потребностей, подобрать можно наиболее подходящий тариф. Дополнительно подключаются возможности для конкретных задач, например, CRM для активных продаж, системы лояльности, обмен с ЕГАИС, Меркурием и системами Маркировки.

Изучить все возможности автоматизации, спектр услуг и тарифов можно на сайте "Русской Компании" https://www.rk72.ru/uslugi/. Получить подробную информацию можно также по телефону +7 (3452) 68 00 86.