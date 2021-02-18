В Тюменском районе планируют расселить 34 аварийных дома

В Тюменском районе в 2021–2023 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется расселить около 15 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, это 34 дома, 387 жилых помещений, 926 человек. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Так, в поселке Винзили Тюменского района за счет средств областного бюджета у застройщика приобретена 241 квартира в двух многоквартирных домах по улицам Гагарина и Зеленая, введенных в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Обладателями квартир станут 48 детей-сирот и 18 семей льготников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Остальные квартиры предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2021 году из 18 аварийных домов поселка Винзили будет переселено 175 семей, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" — 164 семьи, в рамках областной программы по переселению граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки — 11 семей.