На форуме "Спутник" тюменским педагогам расскажут, как проводить уроки интереснее и познавательнее

Фото - региональный центр «Новое поколение»

Образовательный форум для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник" пройдет в Тюмени 27-28 февраля. В течение двух дней на площадках ТюмГУ педагоги будут совершенствовать свое профессиональное мастерство и обмениваться опытом под руководством опытных наставников.

Регистрация на "Спутник" уже стартовала. Желающим необходимо написать мотивационное письмо, в котором отражены ожидания от участия в форуме, и до 25 февраля подать заявку.

В этот раз учителя будет обсуждать методики и инструменты для разных сфер педагогической деятельности. По итогам обучения каждый участник получит сертификат. Экспертами выступят гости из Москвы и Тюмени:

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Руководитель Центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева:

Обмен опытом, изучение перспективных методов работы, встречи с экспертами федерального уровня, генерация новых проектов позволяют нам, педагогам, быть ближе к детям, говорить с ними на одном языке и, как следствие, эффективно обучать их, открывать новые возможности.

Форум "Спутник" в Тюменской области проходит в третий раз. Ранее в нем приняли участие более 300 педагогов из 14 муниципальных образований Тюменской области. Подробнее о "Спутнике" можно узнать на официальной странице "Нового поколения" или по телефону +7 (3452) 59-74-00.