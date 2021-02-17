В Тюменском президентском кадетском училище празднуют День кадета

Фото из архива, https://vk.com/tpku_press

17 февраля в Тюменском президентском кадетском училище празднуют День кадета, связанный с днем основания кадетских корпусов в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны.

Как рассказала педагог-организатор ТПКУ Юлия Мезенцева, праздник уже вошел в училищую традицию. Обычно к этому дню ребята готовят информацию о кадетах разных лет, ставших известными военными, политическими и общественными деятелями, писателями, музыкантами и учеными. Узнают историю кадетского движения России с царских времен.

С этого года в ТПКУ появится новая традиция. Сегодня одиннадцатиклассники напишут свои пожелания учащимся пятого курса. Прочитать эти послания ребята смогут в этот же день, но в 2027 году, когда сами окажутся на последнем курсе училища. До этого времени записки будут храниться в специальной капсуле времени к музее ТПКУ, отметила Юлия Мезенцева.

Татьяна Тихонова