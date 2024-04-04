Омбудсмен Львова-Белова познакомилась с тюменскими кадетами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Тюменское президентское кадетское училище, гостью на крыльце учебного корпуса встретили барабанщики, а общение с ребятами получилось настолько душевным, что Мария Алексеевна поделилась впечатлениями о своем визите:

Это было неожиданно и красиво — группа барабанщиков на крыльце Тюменского президентского кадетского училища. Оценила и оригинальное исполнение, и выправку юных исполнителей.

В ТПКУ учатся 700 подростков из разных регионов РФ, том числе сироты, дети из приемных семей и те, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга. Спортивная подготовка и военное дело в приоритете, как и учеба - с двойками в увольнение не ходят. По прогнозам 20 выпускников в этом году станут золотыми медалистами. Интересная программа дополнительного образования. В музыкальном классе занимается ансамбль баянистов, в соседнем — "учат" роботов передвигать предметы. В столярной мастерской делают удивительные по сложности деревянные модели военной техники. А в пресс-центре кадеты провели для Львовой-Беловой телеинтервью.

"Наблюдая за мальчиками, испытывала гордость — с каким достоинством они рассказывают о пути, который выбрали. "Я знаю, что у меня есть будущее", — говорит один из юношей. "Честь и верность для нас — не простые слова", — говорит другой, показывая в музее портреты выпускников, ставших героями специальной военной операции. И лишь на миг, когда обнимаю их на прощание, становятся обычными детьми. Пожелала ребятам, чтобы у них сбылось все, что задумали", - рассказала Львова-Белова.