На полмиллиона оштрафовали тюменцев, не проверившихся на COVID-19 после прилета из-за границы

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область воздушным транспортом из-за границы прибыло более 19,5 тысяч человек. У 179 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения в РФ необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. После — самостоятельно разместить результат на едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 327 граждан нарушили сроки обследования. На лиц, нарушивших требование постановления, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 43, наложено штрафов на сумму 503 800 рублей.

Также жителям региона напоминают, что прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России.