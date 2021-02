Обнимашки без опаски и сердечки на стекле - юные тюменцы зажигают в TikTok

Челлендж #ОбнимашкиБезОпаски и акция #ВалентинкаНаСтекле проходит в TikTok. Виртуальное задание ко Дню святого Валентина в рамках онлайн-челленджа "Добрый февраль" подготовило Российское движение школьников. Тюменцы активно участвуют в этих акциях, пишет ИА "Тюменская линия".

Куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников в Тюменской области Владислав Мухин:

14 февраля — двойной праздник для нашей организации. Одновременно в этот день отмечаются Международный день книгодарения и День всех влюбленных. День святого Валентина давно закрепился, особенно за подростковой аудиторией. Им интересно поучаствовать в акциях, приуроченных к этому эмоциональному, яркому празднику.

В #ОбнимашкиБезОпаски нужно обнять близких людей, домочадцев, братьев, сестер. Некоторые ребята записывают видео, на которых обнимают питомцев. защитные маски - напоминание о безопасности во время пандемии. Ролики публикуются с хэштегами #РДШ и #ОбнимашкиБезОпаски.

В #ВалентинкаНаСтекле тюменцы рисуют сердце на стекле и вписывают внутрь имя любимого человека. Некоторые на видео наложили припев песни Селин Дион "My Heart Will Go On".

По словам Владислава Мухина, платформа TikTok лучше прочим соцсетей подходит для подобных акций, поскольку челленджи подразумевают эмоциональный отклик.