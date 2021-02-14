Дети порадовали тюменцев уличными танцами и валентинками

У детско-юношеского центра "Фортуна" в Тюмени 14 февраля состоялся аэробик-марафон. Его зрителями стали более 70 прохожих.

Сорок ребят 9-13 лет из студии танцевального фитнеса "Фиеста" и их руководитель Мария Симова устроили праздник спорта, красоты и ловкости, выступив прямо на улице перед горожанами. А накануне они всем коллективом заготовили валентинки, которые прохожим вручали 14-летние волонтеры.

"Дети давно не выступали, соскучились, праздник всех влюбленных стал отличным поводом снова выйти в свет, порадовать зрителей, родителей своими талантами, - отметила Мария Симова. - И погода сегодня способствовала нам, в безопасных уличных условиях все прошло на ура. При этом номера были так подготовлены, что к ним могли присоединиться все желающие".

Волонтеры приглашали прохожих стать зрителями, развлекали гостей праздника конкурсами и загадками. Труд "Фиесты" и волонтеров сполна вознагражден благодарностями, улыбками и отличным настроением прохожих, сообщает ИА "Тюменская линия".