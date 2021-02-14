День снега в Тюмени отпраздновали семейной эстафетой

Более 100 семейных команд 14 февраля приняли участие в турнирах и веселых стартах на зимней семейной эстафете Тюмени, которая была приурочена к ежегодному областному Дню снега, сообщает "КП. Тюмень".

На лыжной базе спортивной школы № 2 (экопарк Затюменский) на полосе препятствий разыграли два комплекта наград. За призы соревновались дети от 4 до 8 лет в двух возрастных группах.

В зимней семейной эстафете участвовали команды по три человека – папа, мама и ребенок 6-12 лет. для них было подготовлено восемь дорожек. На каждой команду ждет препятствие. Добежать с ребенком на ватрушке до одной точки, затем вернуться и снова вперед, навстречу победе. В конце пути семейству надо продемонстрировать меткость, а после – наутек к месту старта. Пока семьи ждали своего старта или результатов, маленьких спортсменов развлекали аниматоры. Например, здесь можно было сразиться один на один в хоккее с мячом!

На еще одних стартах дети преодолевают полосу препятствий, а родителям остается болеть за своих атлетов. А в забаве "Снегопадный тир" ребятки пробуют попасть в корзину снеговиков снежком-мячиком.

Спортивные состязания рошли в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

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