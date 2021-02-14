Студенты провели викторину по истории празднования Дня св. Валентина

Студенческий центр Тюменской области провел викторину, посвященную Дню всех влюбленных. ее участниками стали 15 человек.
Ребят поделили на несколько команд, чтобы ни работали в группах. Команда-победитель получила главный приз – игровое время от кибер-клуба PRIME,сообщила председатель Студсовета Екатерина Козеева.
"Все вопросы были связаны с Днем Святого Валентина. Например, мы спрашивали ребят: День Святого Валентина проходил на фестивале Луперкалий. А где проводился этот фестиваль? Правильный ответ: Древний Рим. Или как звали римского императора, приказавшего казнить Святого Валентина? Правильный ответ: Клавдий II. Наверное, самый простой вопрос: какой римский бог является одним из символов Дня Святого Валентина? Это Купидон", – рассказала Екатерина.
Часть викторины проходила в ВК, в официальной группе Студсовета Тюменской области. Под постом о викторине нужно было оставить оригинальный комментарий о празднике – о Дне всех влюбленных. Самые креативные авторы получили стикерпаки.
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