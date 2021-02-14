Студенты провели викторину по истории празднования Дня св. Валентина

Фото - Студенческий центр Тюменской области

Студенческий центр Тюменской области провел викторину, посвященную Дню всех влюбленных. ее участниками стали 15 человек.

Ребят поделили на несколько команд, чтобы ни работали в группах. Команда-победитель получила главный приз – игровое время от кибер-клуба PRIME,сообщила председатель Студсовета Екатерина Козеева.

"Все вопросы были связаны с Днем Святого Валентина. Например, мы спрашивали ребят: День Святого Валентина проходил на фестивале Луперкалий. А где проводился этот фестиваль? Правильный ответ: Древний Рим. Или как звали римского императора, приказавшего казнить Святого Валентина? Правильный ответ: Клавдий II. Наверное, самый простой вопрос: какой римский бог является одним из символов Дня Святого Валентина? Это Купидон", – рассказала Екатерина.

Часть викторины проходила в ВК, в официальной группе Студсовета Тюменской области. Под постом о викторине нужно было оставить оригинальный комментарий о празднике – о Дне всех влюбленных. Самые креативные авторы получили стикерпаки.