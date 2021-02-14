Участникам первенства по туризму в Тюмени вручили валентинки

На турбазе "Авангард" с Днем всех влюбленных поздравили участников областного первенства по спортивному туризму "Пурга — 2021". Состязания проводились в нескольких возрастных группах, в них принимали участие жители области от 10 до 18 лет и старше.

14 февраля состоялся заключительный день соревнований, участие в них приняли около сотни ребят. По окончании мероприятия все участники соревнований, а также руководители команд и судьи получили от организаторов валентинки, символизирующие любовь к спортивному туризму, пишет Megatyumen.ru со ссылкой на организаторов.