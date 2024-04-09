Тюменцам предлагают участвовать в акции "Семейные традиции"

С 29 марта по 14 апреля 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" проходит Всероссийская акция "Семейные традиции", приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.

До 14 апреля всем школьникам, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор: "Традиционное пение", "Традиционный танец", "Игра на традиционных музыкальных инструментах", "Традиционная кухня", "Традиционные ремесла" и опубликовать в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.