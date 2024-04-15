Почтовая станция "Спасибо ветеранам!" возвращается

Приближается Д ень Победы, и по сложившейся традиции Тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" совместно с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации объявляют старт ежегодной акции "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!". Её главная цель ― с помощью реальных дел уделить внимание как можно большему количеству героев Победы, переживших те страшные годы. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

С 15 апреля по 30 мая у тюменцев есть замечательная возможность принять участие в добровольческом марафоне и оказаться в самом центре душевных мероприятий, а также внести свой неоценимый вклад в общее дело.

Жители города смогут сформировать приятную посылку, которую доставят волонтеры-почтальоны на специальном ретро "#Спасибомобиле" прямо в руки адресата.

С 15 по 28 апреля организаторы объявляют проведение патриотического марафона среди детей и подростков, в рамках которого школьникам и воспитанникам детских садов предлагается своими руками изготовить и оформить бандероли в тематическом стиле прошлых лет. Именно в эти необычные коробочки будут собираться презенты для Героев Победы.

"Необходимо сохранить в памяти все воспоминания, познакомиться с их трудными судьбами, поблагодарить "серебряных" старших и от всего сердца сказать самые главные слова благодарности. Забота - то немногое, что мы можем для них сделать", - отмечают инициаторы акции.

Добровольцы уже готовы отправиться по Дороге Победы и доставить Ваши посылки! До 30 мая вы можете поблагодарить бабушек и дедушек, передав им свое искреннее душевное "спасибо".

Возможные варианты участия в акции:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00-16:30);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста Центра или Благотворительного фонда);

- зачисление целевого благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение");

- информационная поддержка проекта (изготовление и размещение социальной рекламы о проекте, размещение информации о проекте на электронных информационных ресурсах, сайтах, страничках в социальных сетях).

Подробная информация о проекте на портале Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение", в официальном сообществе "ВКонтакте" или по тел. 51-77-05.