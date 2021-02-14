На площади 400-летия Тюмени сегодня "звучала" любовь

14 февраля концертно-театральное объединение организовало у стен драмтеатра акцию "Звучит любовь". Концертно-развлекательная программа организована для того, чтобы подарить горожанам позитивное настроение и напомнить о добрых чувствах друг к другу.

Об акции и ее целях корреспонденту "Тюменской области сегодня" рассказал режиссер массовых праздников управления по организации проведения областных мероприятий Сергей Аристов.

Одной из основных целей творческой акции стало снять накопившийся у всех стресс, подарить тюменцам маленький праздник, чистые, легкие, хорошие эмоции.

"Погода сегодня радует. Поэтому в преддверии весны мы решили провести стихотворно-музыкальное мероприятие и посвятить его любви в широком смысле слова, в том числе любви к родине. Ведь это именно то чувство, которое всецело движет многими людьми и всем миром, - отметил Аристов.

Гуляющие на площади 400-летия Тюмени горожане услышали в живом исполнении стихи и песни тюменских авторов-исполнителей. Большинство слушателей составили женщины с малышами, дети, старики и молодежь. По словам присутствующих, прошедшая творческая акция любви стала отличным дополнением к хорошему настроению выходного дня.