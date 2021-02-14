Тюменцы накануне Дня влюбленных объединились в пары ради добрых дел

13 февраля в преддверии Дня всех влюблённых и Дня спонтанного проявления доброты молодогвардейцы Тюмени провели акцию "Пара на дело", предложив тюменцам объединиться в пары ради доброго дела.

В ТРЦ "Кристалл" была установлена стена знакомств. участники акции проходили экспресс-регистрацию оставляли свои контакты и получали карточки с индивидуальным номером, соответствующими очереди в таблице регистрации. На ней участники писали свой возраст и доброе дело, на которое готовы пойти с другим человеком. Далее карточки размещали на стене в разделе "ищу друга" или "ищу подругу". Те, кто не придумал свой вариант, могли взять готовые карточки с доски. С выбранной открыткой участники подходили на регистрацию, после чего молодогвардеец связывался с человеком, которым заинтересовались, и приглашал его к стене знакомств.

В результате мероприятия образовалось 12 пар на добрые дела. Все пары приглашены к участию в конкурсе от "Молодой Гвардии". Для этого необходимо выполнить доброе дело с карточки, сфотографироваться в процессе и с результатом и опубликовать фото в Instagram с отметкой @mger72. 18 февраля после праздника добрых дел организаторы выберут пару с лучшим добрым делом и вручат победителям подарки.

Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия":

14 февраля — это день цветов, открыток с сердцами и ужинов на двоих. В этот день проверяют чувства на прочность, делают предложения руки и сердца, и для кого-то он действительно становится незабываемым. Но многие по каким-то причинам проведут этот день в одиночестве. Мы понимаем, что найти человека для отношений за один день тяжело, поэтому предложили тюменцам встретить друга или подругу для полезного времяпрепровождения. Хотя известно, что общие дела сближают, поэтому из совместного доброго дела может получиться что-то большее.

Как отметили в МГЕР, остальные тюменцы тоже не остались без внимания организаторов акции. Для подготовили интерактив "Приятный звонок". По задумке участникам предстояло позвонить близкому человеку, словами выразить свою любовь и пригласить на совместное доброе дело. Исходящий абонент определялся путём вытягивания карточки из лототрона. Варианты были сформулированы по принципу определения: "Человек, рядом с которым ты смеёшься", "Тот, кому ты любишь дарить подарки" и так далее. По статистике мероприятия в большинстве случаев тюменцы звонили мамам, на втором месте по популярности были "вторые половинки".