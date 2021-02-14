В тюменском ТРЦ для влюбленных подготовили фотозону и подарки

Фото - "Тюменская область сегодня"

Площадку для сердечных признаний оформили к 14 февраля в торгово-развлекательном центре "Тюмень Сити Молл". С утра посетители центра на площадке с удовольствием делают тематические фото и видео. Во второй половине дня тут же состоится розыгрыш романтического ужина на двоих и билетов в кино, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

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Фотозона находится у фонтана на первом этаже "Кристалла". Ооснащена эффектным двухцветным освещением, есть место для телефона, чтобы было удобнее делать селфи. Здесь же желающие могут через "почту Амура" отправить любовные записки друзьям по нику в Instagram.