Новый вид грибов обнаружили ученые Тобольска

Фото: Уральского отделения РАН

Абсолютно новый вид грибов - крепидот тобольский - обнаружили ученые в ходе шестилетних исследований состояния лесных экосистем в районе строительства комбината. Также были найдены виды грибов, которые являются новыми для территории России – Crepidotus brunneoroseus и Tarzetta spurcata.

Исследования проводили ученые Тобольской комплексной научной станции. Они впервые описали вид грибов крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis). Крепидот (лат. Crepidotus) или крепидотус – род грибов семейства Крепидотовые (лат. Crepidotaceae). В настоящее время описано около 200 видов крепидотов, широко распространённых во всех регионах мира. В России известно около 10 видов.

Как сообщила ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Ольга Капитонова, в составе изученной микобиоты - грибное население определенной части территории - восемь видов относятся к числу охраняемых, включенных в национальную и региональную Красные книги, еще 23 считаются специализированными и индикаторными видами биологически ценных лесов.

По словам научного руководителя проекта Гульсем Алимовой, всего в ходе работ по оценке биоразнообразия на 12 мониторинговых площадках по 400 кв. м каждая зафиксировано произрастание 150 видов сосудистых растений и около 380 видов грибов, пишет ИА "Тюменская линия".