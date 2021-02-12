На объездной дороге Тюмени водителей проверили на трезвость

Сегодня утром, 12 февраля, на объездной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД оценили состояние 315 водителей. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, признаков опьянения у автомобилистов не было выявлено.

К административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены 15 водителей. Один водитель управлял транспортом, не имея водительского удостоверения, еще один не оплатил штрафы в установленные законом сроки, 9 водителей не имели страховых полисов ОСАГО, 3 въезжали в город с нечитаемыми номерами на автомобилях, один водитель не был пристегнут ремнем безопасности.