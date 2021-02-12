Тюменские экскурсоводы узнают, как работать с особыми туристами

В Тюмени прошел первый пробный обучающий мастер-класс для экскурсоводов в рамках проекта "Мы открыты". Проект направлен на повышение уровня обслуживания в сфере гостеприимства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Волонтеры инклюзивного клуба "Горизонт" погрузили участников в атмосферу, где им пришлось нестандартно воспринимать действительность. Восприятие строилось на работе таких органов чувств, как осязание, обоняние, участники учились полагаться на действия партнера, подключали к тренировкам мышечную память. В игровой форме участники выстраивали необходимые коммуникации, учили нормы этикета и основы инклюзивной культуры.
"Мы открыты" — это совместный проект комитета по туризму ТРО "ОПОРА РОССИИ" и инклюзивного клуба "Горизонт", основанный на обучении занятых в сфере туризма специалистов работе с особенными людьми.
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