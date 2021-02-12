На улице Николая Ростовцева ограничат движение

В Тюмени с 26 февраля по 19 марта будет прекращено движение транспорта по улице Николая Ростовцева на участке от улицы Бориса Житкова до улицы Линейной. В этом районе пройдет строительство тепловой сети.
Объехать перекрытый участок можно по улице Бориса Житкова, улице Янтарная, улице Линейная, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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