На улице Николая Ростовцева ограничат движение

14:00 11 февраля 2021
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В Тюмени с 26 февраля по 19 марта будет прекращено движение транспорта по улице Николая Ростовцева на участке от улицы Бориса Житкова до улицы Линейной. В этом районе пройдет строительство тепловой сети.

Объехать перекрытый участок можно по улице  Бориса Житкова, улице Янтарная, улице Линейная, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
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