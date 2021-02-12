Тюменская станция переливания крови ждет доноров

На Тюменской станции переливания крови наблюдается повышенная потребность всех групп крови. Особая нехватка - крови I групп и всех остальных с отрицательным резус-фактором, сообщили в региональном депздраве.

Продолжается и забор плазмы у пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в стадии выздоровления.

Всех доноров и тех, кто желает ими стать, ждут по адресу: Тюмень ул. Энергетиков, д. 35, с пн.-пт. с 8:00 — 14:00. Телефон донорского отдела 68-20-25 (доб. 200, 201, 202). 27 февраля состоится донорская суббота. Все желающие могут пополнить банк крови с 8:00 до 13:00.

Выездная служба крови в районах юга Тюменской области в феврале будет работать по следующему расписанию: 11 - Староалександровка, 12 - Покровское, 17 и 18 февраля - Ялуторовск.