Тюменские доноры с начала года сдали 19 тысяч литров крови

Областная станция переливания крови в Тюмени и ишимском и тобольском филиалах за семь месяцев 2024 года приняла 17 тысяч доноров, которые выполнили более 32 тысяч донаций крови и ее компонентов. Впервые решили стать донорами 2 038 человек. Все доноры сдали кровь безвозмездно. Заготовлено более 19 тысяч литров цельной донорской крови. В медорганизации передано около 9 тысяч литров различных компонентов донорской крови, сообщает региональный депздрав.

Наталья Тюлькова, заместитель главного врача ГБУЗ ТО "ОСПК":

Донорская кровь всегда остается незаменимым лечебным средством. Благодаря неравнодушным донорам, делящимся частью своей крови с другими людьми, а также слаженной работе всего коллектива станции переливания, все пациенты, нуждающиеся в трансфузионной терапии, получили компоненты донорской крови, были спасены тысячи жизней.

Доноры, сдавшие цельную кровь 40 раз или плазму 60 раз, представляются к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России".

За 7 месяцев 2024 года почетного звания удостоены 306 жителей Тюменской области.

Желающие присоединиться к донорскому движению или вступить в регистр доноров костного мозга ждут по адресам: Тюмень, улица Энергетиков,35; Ишим, улица Паровозная, 131; Тобольск, улица Красноармейская, 4. Прием доноров ведется в будние дни с 08.00 до 14.00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.