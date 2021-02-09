Тюменцы смогут оформлять сделки с участками вне региона в МФЦ

Завтра, 10 февраля 2021 года, в центрах "Мои Документы" в Тюменской области начинает действовать принцип экстерриториальности в оформлении сделок с недвижимостью. Это означает, что помимо кадастровой палаты для продажи/покупки дома, участка, квартиры, расположенных за пределами нашего региона, в распоряжении граждан стало еще 30 центров госуслуг.

За оформлением экстерриториальной сделки можно обратиться в девять тюменских центров "Мои Документы", а также в центры на юге области: в городах Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, в поселке Голышманово и в селах Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Большое Сорокино, Вагай, Викулово, Исетское, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Сладково, Уват, Упорово, Юргинское и Ярково.

Для посещения центров "Мои Документы" в Тюменской области рекомендуется предварительно записаться. Определиться с датой, временем и центром для получения услуги можно онлайн: через портал mfcto.ru, чат-бот группы Центр "Мои Документы" Тюменская область в социальной сети "ВКонтакте", в мессенджерах Viber, Telegram и голосовой помощник Яндекса Алиса.