Тюменцев проконсультируют насчет безопасности косметики

С 8 по 19 февраля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.

Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-92-74, 8 (3452) 20-34-56.

Специалисты расскажут о нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции: детской косметики, декоративной косметики, косметики, предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции.

Тюменцы могут узнать, как правильно выбрать такие товары в магазине или при дистанционной покупке, проинформируют о правилах их обмена и возврата.

Часы работы горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области: понедельник–четверг: 9.00–18.00, пятница: 9.00– 16.45, перерыв: 13.00–13.45.