В Тюменской области открыта горячая линия по качеству парфюма

Горячую линию по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции запустили в Тюменской области. По телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 тюменцы могут сообщить о магазинах, в которых продают некачественную парфюмерию, или получить консультацию специалистов.

Представители Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области дадут бесплатную консультацию по существующим требованиям к парфюмерно-косметической продукции, расскажут, на что обязательно стоит обратить внимание при выборе товаров, и как вернуть некачественную покупку. Горячая линия будет работать до 19 февраля, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Напомним, с 1 октября 2020 года введена обязательная цифровая маркировка парфюмерной продукции. Это специальный QR-код, который наносится на упаковку. Любой потребитель, у которого на смартфоне установлено приложение "Честный ЗНАК", может отсканировать код и узнать всю информацию о товаре.