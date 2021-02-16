Роспотребнадзор проконсультирует тюменцев насчет качества косметики

Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.

Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по 19 февраля по телефонам: 8 (3452) 20-92-74, 8 (3452) 20-34-56.

Специалисты расскажут о нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования к парфюмерно-косметической продукции — это и детская косметика, декоративная косметика, косметика, предназначенная для татуажа, парфюмерная продукции и наборы.

Тюменцы могут задать вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине, в том числе дистанционно, специалисты также расскажут о правилах обмена и возврата товара, если в нем обнаружены недостатки.

Часы работы горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области: понедельник–четверг: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв:13.00–13.45.