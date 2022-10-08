Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами осенью и зимой

В осенний и зимний период волосы нуждаются в особом уходе: без шапок на морозе волосы ломаются, в шапках - истончаются Что делать? "Тюменская область сегодня" узнала у экспертов.

Зимой влага, которая есть в структуре наших волос, замерзает. В результате они становятся очень хрупкими и могут обломаться. Прятать волосы под головной убор зимой просто необходимо. однако в результате трения за счет шапок, шарфов, курток волосы истончаются, обозначил проблему стилист-колорист Андрей Бугаев. В холодный период важно использовать несмываемые масла для волос, которые будут придавать эластичность волосам, и липидные маски с жирными аминокислотами. Они тоже будут заполнять текстуру волоса, делать их гибкими вне зависимости от погодных условий и внешних факторов. Чтобы после шапок, капюшонов и верхней одежды волосы не электризовались, важно использовать антистатические продукты.

Стилист-колорист Светлана Созинова порекомендовала женщинам и мужчинам использовать шампуни ежедневного применения или увлажняющие. "Если вы принимаете душ каждый день, наносите шампунь один раз, если с периодичностью. Бальзам для волос нужен питательный. На влажные волосы обязательно наносите несмываемые средства: для девушек это спрей или крем, который содержит термозащиту. Также можно каждое утро наносить маленькую капельку масла на сухие волосы", - советует Светлана.