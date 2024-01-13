Почему с возрастом меняется качество волос, объяснила тюменский врач

Женщины после 40 могут заменить изменение качества волос на голове. Они становятся тоньше и реже, с каждым днем все больше выпадают, хуже растут.

- Снижается выработка гормонов – эстрогенов, прогестерона, которые служат своеобразной защитой для волосяных фолликулов от патологического действия мужских гормонов на волосы. Защита становится слабее и в результате фолликул подвергается прямой "атаке" андрогенами, что приводит к истончению и поредению волос. Так проявляется андрогенетическая алопеция. Это состояние надо корректировать и наблюдать в динамике - без лечения процесс будет прогрессировать с каждым годом, - прокомментировала врач-трихолог Дина Рутина.

Стержни волос становятся сухими, тусклыми и ломкими, когда снижается функция щитовидной железы. То же самое происходит под влиянием хронических заболеваний, долговременного приема лекарственных препаратов. Чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии, рекомендуется делать массаж волосистой части головы, пилинги, мезотерапию. Полноценно питаться и пить витаминные комплексы. Покупать шампуни, бальзамы и маски с керамидами, протеинами и антиоксидантами, сообщает Мегатюмень.