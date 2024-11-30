Какие ошибки в уходе за волосами зимой лучше не совершать

Трихолог, кандидат медицинских наук, директор Graft clinic Анастасия Курская рассказала о распространенных, но не всегда очевидных ошибках.

Средства по уходу нужно подбирать в соответствии с типом кожи или волос. В нашем случае это - шампуни, кондиционеры и маски. Не забывайте, что в холодное время года - из-за того, что в помещениях часто пересушенный воздух, - волосы нуждаются в дополнительном увлажнении. Поэтому важно использовать шампуни, кондиционеры и маски с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами и другими увлажняющими компонентами. Это поможет поддерживать нужный уровень влаги.

Будет нелишним применять масла — кокосовое, аргановое или жожоба. Эти продукты не только увлажняют волосы, но и питают их изнутри, восстанавливая поврежденные участки. Наносить масло лучше всего на влажные волосы, чтобы они могли впитать все полезные вещества.

Зимой лучше реже использовать тепловые приборы – фены, плойки, утюжки. Если это невозможно, то нужно в обязательном порядке использовать термозащиту — спреи, масла или несмываемые маски, которые обеспечат защиту от высоких температур.

Еще одна частая ошибка – неправильный выбор расчески. Выбирайте те, у которых широкие зубья. Расчесывать следует с кончиков и идти вверх. Кроме того, стоит помнить о регулярной чистке расчесок и щеток, дабы снизить риск попадания грязи и бактерий.

Зимой, когда воздух в помещениях становится особенно сухим, мы сталкиваемся с проблемой статического электричества. Оно может вызывать дискомфорт и портить внешний вид волос. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно увлажнять воздух в помещении. Это можно сделать при помощи увлажнителей или даже простых трюков – например, развешивание мокрых полотенец на батареях отопления. Еще одним способом борьбы со статикой является использование специальных антистатических спреев или сывороток, - сообщает АиФ-Тюмень.