Парикмахер-стилист дает советы тюменцам по уходу за волосами

Тюменский парикмахер-стилист Андрей Бугаев поделился профессиональными рекомендациями, как правильно ухаживать за волосами. Особенно важно уделить этому внимание, когда волосы повреждены: например, после обесцвечивания.

"Структура волос имеет фиброзную структуру, она может питаться только за счет выделения себума – сала кожи головы. Эффект от себума пропадает после 10 сантиметров отросших волос. Все, что длиннее – как правило, безжизненное, пустое и сухое", – отмечает эксперт.

Состояние волос может испортиться за счет механических воздействий, термообработки, химического воздействия: осветления, окрашивания, обесцвечивания, выгорания на солнце. Чтобы поддерживать волосы в нормальном состоянии, нужно использовать специальные шампуни, кондиционеры и маски, которые будут воссоздавать эффект себума.

"При обесцвечивании меняется внутренняя структура волос, их восстановить уже нельзя. Но нужно применять салонные процедуры и использовать грамотный домашний уход", - советует парикмахер.

Так, можно выполнять регулярное тонирование волос, то есть восполнять утерянные пигменты в их структуре, а также периодически посещать салонные процедуры по уходу. При этом любой осветленный волос будет нуждаться в несмываемых продуктах: маслах, кондиционерах или разглаживающих кремах, чтобы до следующего мытья он оставался эластичным, несухим и неломким, пишет "Тюменская область сегодня".