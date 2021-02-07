Как сдать сессию без стресса? Советуют врачи

Соблюдение простых правил поможет студентам сдать сессию без лишнего стресса. Специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии раскрыли несколько секретов, которые помогут сберечь нервы при сдаче экзаменов.
Известно, что большие умственные нагрузки, излишние переживания и стресс подрывают здоровье. Однако соблюдение баланса между интеллектуальной работой, физической активностью и отдыхом поможет избежать неприятностей. Главный совет тюменских врачей – высыпаться.
"Не пренебрегайте сном ради учебы. Бессонная ночь перед экзаменом не поможет хорошо сдать предмет, а только измотает вас умственно и морально", - отмечают эксперты.
Именно во сне будут усваиваться новые знания: полученная днем информация переходит из оперативной памяти в долговременную по ночам. Кроме того, пережить сессию без потерь и успешно сдать экзамены помогут четкий режим дня, достаточная физическая активность и правильное питание, пишет "Тюменская область сегодня".
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