Тюменские дачники начинают готовить рассаду для теплиц

Для тюменских дачников близится новый сезон. Еще до схода снега им предстоит подготовить первую рассаду для теплиц. Некоторые уже начинают высаживать в домашних условиях томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капусту и многие виды цветов.

Как утверждают специалисты, до момента высадки в грунт растение должно взойти и окрепнуть в горшках, на это может понадобится от полутора до двух с половиной месяцев, в зависимости от культуры. Выращивание растений под посадку в горшках на подоконнике – это гарантия раннего и хорошего урожая, а также возможность сэкономить на рассаде в мае.

Как рассказала садовод Мария Филькина, семена перед посадкой нужно прорастить, опустив их в налитую в блюдце воду или сложив в пропитанную влагой марлю. Когда семена проклюнутся, их можно высадить в горшки. Грунт должен быть комнатной температуры и немного влажным. После высадки пророщенных семян в землю необходимо накрыть горшок или ящик пленкой, чтобы обеспечить парниковый эффект. После того, как всходы взойдут и немного окрепнут, пленку можно убрать.

Поливать растения нужно по мере необходимости, высаживать в теплицу в зависимости от погодных условий, пишет "АиФ-Западная Сибирь".