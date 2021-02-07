Тюменские врачи проводят малотравматичные операции по удалению тромба

Фото пресс-службы ОКБ №1

Хирурги Областной клинической больницы №1 за 2020 год провели 17 малотравматичных операций по удалению тромба, а в начале этого года состоялось уже четыре высокотехнологичных операции. Такая методика позволяет сократить смертность от инсульта, а также сокращает реабилитационный период у пациентов.

Как сообщили в пресс-службе больницы, при ишемическом инсульте из-за тромба, закупоривающего сосуды, проявляются симптомы острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Если врачам удается "поймать" ситуацию в начале процесса, а это не более четырех часов с момента тромбообразования, в ход идут терапевтические методы "растворения" тромба с помощью лекарств. Позднее потребуется помощь хирургов.

Если с момента сосудистой катастрофы прошло не более 16 часов, современная медицина предлагает метод тромбэктомии - удаление тромба с помощью стента, введенного в артерию через небольшой прокол. В рентгеноперационной хирург подводит стент к пораженному участку артерии, захватывает и извлекает тромб.

Одну из таких операций провели в этом году пациенту 58 лет. Решение об экстренной операции приняли после проведения КТ-ангиографии. Пациент, который до операции находился в состоянии "оглушенного сознания", к моменту выписки уже мог самостоятельно передвигаться без опоры, следить за собой самостоятельно. Сейчас он наблюдается амбулаторно.