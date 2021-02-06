Вакцины от коронавируса безопасны для ВИЧ-положительных, утверждают тюменские врачи

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

Вакцинация от коронавируса набирает обороты по всей России, тем не менее у тюменцев остается еще множество вопросов о новой прививке и процессе защиты от COVID-19. Одним из частых вопросов является: можно ли ставить вакцину ВИЧ-положительным?

Как сообщили инфекционисты тюменского СПИД - центра, вакцины от коронавируса безопасны для людей, живущих с ВИЧ. Людям, которые живут с вирусом иммунодефицита человека, вакцина от коронавируса предоставляет все те преимущества, что и всем остальным. В частности, предотвращает серьезное заболевание у ВИЧ+ пациентов, которое может вызвать вирус SARS-CoV-2. Вакцина потенциально препятствует распространению нового вируса.

Врачи напоминают, что даже после вакцинации необходимо использовать меры профилактики заражения COVID-19: социальная дистанция, частое и тщательное мытье рук, ношение медицинской маски, пишет "Тюменская область сегодня".