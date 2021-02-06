Тюменские врачи выявляют рак на ранней стадии в 70% случаев

Более 1 тыс. злокачественных новообразований выявили во время онкоскрининга в Тюменской области в 2020 году. В 70% случаев определить заболевание смогли на ранней стадии, что повышает шансы на выздоровление.
Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в условиях пандемии удалось провести около 1,1 скрининговых исследований среди формально здоровых жителей. Такое обследование позволяет обнаружить опухоль на бессимптомных стадиях.
Чаще всего на I и II стадиях удавалось определить новообразования мочевого пузыря. Также на ранней стадии выявлены случаи рака молочной железы, почки, щитовидной железы, предстательной железы, пишет ИА "Тюменская линия".
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