Тюменские врачи выявляют рак на ранней стадии в 70% случаев

Фото пресс-службы "Медицинского города"

Более 1 тыс. злокачественных новообразований выявили во время онкоскрининга в Тюменской области в 2020 году. В 70% случаев определить заболевание смогли на ранней стадии, что повышает шансы на выздоровление.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в условиях пандемии удалось провести около 1,1 скрининговых исследований среди формально здоровых жителей. Такое обследование позволяет обнаружить опухоль на бессимптомных стадиях.

Чаще всего на I и II стадиях удавалось определить новообразования мочевого пузыря. Также на ранней стадии выявлены случаи рака молочной железы, почки, щитовидной железы, предстательной железы, пишет ИА "Тюменская линия".