В Фонде соцстрахования рассказали о размерах социальных пособий по материнству и от несчастных случаев

В Тюменской области с 1 февраля размеры социальных пособий по материнству и от несчастных случаев на производстве выросли на 4,9%

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к зарплате, размеры этих пособий определяются с применением районного коэффициента.

Новые размеры пособий с 1 февраля с учетом районного коэффициента 15% для жителей юга Тюменской области и коэффициента 50% для жителей Уватского района, составляют:

единовременное пособие при рождении ребенка – 21 719,27 рублей (28 329,48 для Уватского района). Оно подлежит индексации в случае рождения ребенка 01 февраля 2021 года и позднее.

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 8145,28 рублей (10624,28 для Уватского района). Применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленному из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, законом не предусмотрено.

работающим женщинам одновременно с пособием по беременности и родам выплачивается единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). С 1 февраля 2021 года — это пособие составляет 814,46 рублей, для Уватского района — 1062,35 рубля.

"Изменения произошли в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выплаты с учетом индексации будет составлять 108 600,52 рублей, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 83 502,90 рублей. Перерасчету подлежат все страховые выплаты, которые были назначены до 1 февраля 2020 года", — рассказали в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Индексации подлежит и размер социального пособия на погребение. Его размер составит 7388,73рублей (9637,47 для Уватского района).