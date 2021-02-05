Тюменская область примет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Полуфинал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Тюменской области пройдет этой весной. Губернатор Александр Моор рассказал, что регион готов принять участников полуфинала. В настоящее время, когда большая часть стран закрыта для путешественников, а о туризме рассуждают на всех уровнях власти и бизнеса, для многих территорий отрасль может стать новой точкой роста экономики.

"В Тюменской области активно ведется политика продвижения внутреннего и въездного туризма, формируется качественная инфраструктура, привлекательные маршруты и пакетные предложения. Так, осенью 2020 года Тюменская область получила статус Столицы термальных вод России. Уверен, тюменский этап Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" станет для участников и гостей полезной площадкой для обмена опытом и поиска новых решений. Здесь появится много интересных идей и проектов, которые могут получить практическое применение в регионе и, в целом, в стране", — отметил Александр Моор.

"Мастера гостеприимства" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". От жителей Тюменской области было подано почти 400 заявок на участие.

"За время заявочной кампании мы получили 29 561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России. Среди зарегистрированных – участники из 85 регионов и 624 городов. Наиболее активными оказались участники из Ставропольского края, Новосибирской и Ульяновской областей. Самому молодому участнику – 18 лет, самому опытному – 79, – рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. – Впереди новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. Мы получили много заявок от регионов на проведение очных этапов. Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса".

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Генеральными партнерами второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.