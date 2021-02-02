Тюменская "Лавка добра" собирает книги для детей

14 февраля во всем мире отмечается не только День всех влюбленных, но и Международный день дарения книг. Региональный центр "Семья" организует к этой дате ежегодную благотворительную акцию "Дарите книги с любовью".
До 14 февраля в "Лавку добра" тюменцы могут принести книги, которые передадут детям из многодетных, малоимущих семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Книги могут быть как новыми, так и кем-то прочитанными.
"Главное — чтобы они были целыми и могли порадовать юного книголюба", — отмечают организаторы.
"Лавка добра" работает круглосуточно и без предварительной записи по адресу улица Амурская, 150.
Социальная "Лавка добра" функционирует на базе центра "Семья" в течение всего года. Специалисты осуществляют прием и выдачу одежды, обуви, предметов первой необходимости, средств гигиены, мебели, бытовых приборов, продуктов питания для многодетных, малоимущих семей, семей, пострадавших в результате пожаров и иных происшествий.
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