В Тюмени объявлен старт продаж в специальном квартале для геологов

В ноябре 2020 года началось строительство нового жилого комплекса "Сердце Сибири" от ГК "Страна Девелопмент". Он расположился в 5 минутах езды от центра Тюмени, на пересечении улиц Харьковская — Пермякова — 50 лет Октября. По проекту в новом жилом микрорайоне будет построено 8 домов переменной этажности от 13 до 25 этажей.

Застройщик объявил старт продаж квартир во втором доме — "Квартале Геологов" — 3 парадные, 605 квартир, собственный крытый паркинг с теплым переходом. Далее расскажем подробнее, чем этот комплекс отличается от других.

Архитектурные особенности

Теплый фасад в светлых и песочных оттенках идеально сочетается с броским керамическим кирпичом и деревянной реечной отделкой.

Принцип переменной этажности секций создает в периметре тихий уютный двор без ветра, но полный солнечного света. Витражные и крупноформатные окна позволяют наполнить квартиру естественным светом и наслаждаться неповторимыми видами на город. Здесь найдутся и особенные варианты: в ряде квартир на верхних этажах есть угловые панорамные окна высотой 1,7 метра. Достаточно представить семейный ужин с видами на огни вечерней Тюмени, чтобы понять всю прелесть таких решений.

Двухуровневые квартиры и палисадники

Всего в “Квартале геологов” 134 уникальные планировки. Среди них как классические с отдельной кухней, так и евроформата с просторной кухней-гостиной и выделенной обеденной зоной. Площадь квартир от 17 м² до 154 м². Легко подобрать вариант для студента, молодой пары или семей с детьми.

Среди особенностей:

— правильная геометрия комнат. Это значит, что в квартире продуман каждый метр с точки зрения полезности и функциональности. Например, ниши под шкафы-купе уже спроектированы, предусмотрены корзины для установки кондиционеров, горизонтальная разводка труб, в некоторых квартирах есть дополнительный гостевой санузел или гардеробная.

— двухуровневые квартиры на верхних этажах. В них несколько гардеробных комнат, санузлы на обоих этажах, постирочная комната, панорамные окна и просторные террасы от 18 м² с неповторимыми видами на город.

— квартиры с палисадником на 1-м этаже. Есть варианты как с выходом во двор, так и с выходом на внешнюю сторону. Отличное место для отдыха дома на свежем воздухе или занятий спортом.

— возможность выбрать между теплой лоджией, балконом или террасой до 21 м².

— выбор из двух вариантов отделки. White box — если хотите сами выбрать материалы, цвета и дизайн, или ремонт от застройщика — если хотите заехать сразу после получения ключей. Можно выбрать из трех вариантов отделки: светлый, классический и темный.

Парадные и двор

Парадные внутри — стилизованный дизайн-проект со сквозным проходом. Снаружи — стеклянные входные группы, чтобы вы были уверены в собственной безопасности. В холле первых этажей — колясочные с доступом по индивидуальному электронному ключу. Вне зависимости от сезона здесь можно хранить велосипеды, коляски и детские самокаты. Домофон находится в теплом тамбуре, что особенно актуально если на улице мороз или дождь.

Двор — это современные детские площадки, места для отдыха и выход на собственный пешеходный бульвар. Вдоль бульвара располагается стрит-ритейл с необходимыми торговыми точками. Возвращаясь домой с пешей прогулки, можно забежать в булочную за свежим теплым хлебом, а по дороге на работу захватить крепкий кофе.

Стартуют продажи всегда с самыми выгодными ценами на квартиры, а значит сейчас самое время подобрать лучший вариант для себя и своей семьи. Цены начинаются от 2 390 000 рублей.

Недалеко от "Квартала геологов" располагается первый дом проекта - "Квартал нефтяников". В продаже еще доступны свободные квартиры со сроками сдачи в IV квартале 2022 года.

Посмотреть планировки можно на сайте strana.com, задать вопросы и узнать подробнее о комплексе у менеджеров "Страна Девелопмент" по телефону (3452) 61-30-30.