Тюменские студенты возвращаются в аудитории 1 марта

Второй семестр в ТюмГУ планируют начать 1 марта в традиционном формате с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

В университете будут созданы условия для гигиенической обработки рук антисептиками, обеспечена бесконтактная термометрия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проветривание учебных аудиторий во время перерывов, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.