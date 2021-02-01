Тюменские студенты возвращаются в аудитории 1 марта

15:46 01 февраля 2021
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news.utmn.ru

Второй семестр в ТюмГУ планируют начать 1 марта в традиционном формате с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

В университете будут созданы условия для гигиенической обработки рук антисептиками, обеспечена бесконтактная термометрия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проветривание учебных аудиторий во время перерывов, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Теги: вузы , коронавирус , студенты , ТюмГУ
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