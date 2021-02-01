В Тюмени задержали подростка, который спровоцировал ДТП и скрылся

Накануне сотрудники ГИБДД установили личность подростка, замешанного в ДТП.

25 января 15-летний подросток взял автомобиль "ВАЗ-21099" у друга, не справился с управлением на повороте, и произошло столкновение с автомобилем KIA Rio. С места происшествия подросток скрылся.

"Вчера машина была задержана в Тюмени, она эвакуирована на специальную стоянку. Мама старшеклассника не знала, что ее сын ездит за рулем", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Также был в Тюмени на выходных был задержан еще один водитель без прав — 17-летний подросток на автомобиле "ВАЗ-2107". Машина была эвакуирована.

Оба подростка привлечены к административной ответственности за управление транспортом лицами, не имеющим такого права.