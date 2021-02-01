В Тюменской области проведено более 1,6 млн тестов на коронавирус

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

На минувшей неделе в Тюменской области было выполнено порядка 29 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Всего проведено 1 633 376 тестов на COVID-19. Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 277,4.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 19 лабораторий. Сейчас они проводят порядка 5 тысяч исследований в сутки.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отмечают, что исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.