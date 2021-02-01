Тюменские поисковики проведут в школах акцию "Нам доверена память"

С февраля по март в Тюмени специалисты и добровольцы областного поискового центра имени Артура Ольховского проведут комплексные акции "Нам доверена память". Целью проекта является популяризация знаний у учащихся школ города об истории Великой Отечественной войны и о работе поисковых отрядов, сообщили в Тюменском областном поисковом центре.

Участники акций познакомятся с поисковым движением в ходе эстафеты "Поисковая тропа" и в рамках экскурсии по передвижной экспозиции "Эхо Памяти" – выставке экспонатов, найденных поисковыми отрядами на местах сражений. Узнают об истории Великой Отечественной войны и истории тыловой Тюмени. На площадке "Стена Памяти" пройдет презентация уникального регионального архива фотографий и биографий участников войны и тружеников тыла, где сами школьники смогут заполнить анкету о своем родственнике.

Акция "Нам доверена память" проводится в Тюмени второй год. В 2020 году областной поисковый центр имени Артура Ольховского провел акции на базе образовательных учреждений и итоговое мероприятие на набережной Туры с общим охватом около 4 000 учащихся и жителей города.