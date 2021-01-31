Школьники из Увата завоевали награды международного творческого конкурса

Восемь учащихся детской школы искусств Уватского района стали лауреатами XXVI международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества "Рождественская". Работы можно будет увидеть до конца февраля на выставке в детской школе искусств имени Алекасандра Алябьева в Тобольске или на официальном сайте конкурса.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, финальный этап проходил в Тобольске, здесь же объявили и наградили лучших. В номинации "Пейзаж" первое место заняли Кирилл Балин и Александра Захарова, второе – Вероника Ульянова и Юлия Хромова, а третье – Ксения Молдажанова.

В номинации "Тематическая композиция" победителем стала Алена Новикова, на втором месте – Алиса Леонова. Также в номинации "Традиции" первое место заняла Зарина Зиеева. Руководители призеров - Лаура Катаргулова и Галина Иванова.

Всего на конкурс поступило 240 заявок от 231 образовательного учреждения из 151 города России и зарубежья. В экспозиции - 4000 работ учащихся художественных школ, школ искусств и студий, профильных вузов и самостоятельных авторов, пишет ИА "Тюменская линия".