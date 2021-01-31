Тюменские специалисты рассказали, как уберечь подростков от ожирения

Детское ожирение - это хроническое заболевание, которое обычно развивается у детей и подростков, которые питаются высококалорийной пищей, постоянно переедают, но при этом мало двигаются. Это не только губительно сказывается на подрастающем организме, но и может испортить отношения со сверстниками.

Как рассказали специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии, причин детского ожирения может быть не одна. Так, лишние съеденные и не потраченные на движение калории постепенно накапливаются в организме и ведут к набору лишнего веса. Из-за этого появляется нехарактерная для роста и возраста несовершеннолетнего избыточная масса тела.

Способствовать возникновению ожирения может ряд некоторых эндокринных заболеваний, наследственность. Психологи добавляют, что ожирение ведет порой к насмешкам сверстников над ребенком и даже буллингу. Но основные проблемы связаны именно со здоровьем: сахарный диабет, сердечные недуги, гипертония, некоторых виды рака.

Чтобы избежать таких проблем, эксперты рекомендуют добавить в диету ребенка больше неусвояемых и медленно усвояемых углеводов, то есть клетчатку. Самый важный совет: уменьшить количество сахара, убрать из рациона жирные и жаренные продукты. Питаться необходимо пять раз в день, но понемногу, пишет "Тюменская область сегодня".