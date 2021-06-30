Тюмень за день: 29 июня

Тюменцам напоминили, какие водоемы подходят для купания
Купаться можно в водоемах, на которые составлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. В границах Тюмени можно купаться в трех местах.
Тюменцам для поездки в командировку придется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса
Руководителям компаний запретили отправлять сотрудников в командировки даже в соседние регионы, но если поездка очень важная и перенести ее никак нельзя - могут поехать переболевшие коронавирусом или привитые от инфекции работники. С возвратом на работу после отпуска теперь тоже непросто.
Как избежать теплового удара, когда в Тюмени аномальная жара
Советы особенно актуальны для беременных и тех, у кого проблемы с сердцем, сосудами, легкими и лишним весом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru