Тюмень за день: 29 июня

18:00 29 июня 2021
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Тюменцам напоминили, какие водоемы подходят для купания

Купаться можно в водоемах, на которые составлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. В границах Тюмени можно купаться в трех местах.

Тюменцам для поездки в командировку придется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса

Руководителям компаний запретили отправлять сотрудников в командировки даже в соседние регионы, но если поездка очень важная и перенести ее никак нельзя  - могут поехать переболевшие коронавирусом или привитые от инфекции работники. С возвратом на работу после отпуска теперь тоже непросто.

Как избежать теплового удара, когда в Тюмени аномальная жара

Советы особенно актуальны для беременных и тех, у кого проблемы с сердцем, сосудами, легкими и лишним весом.

Теги: беременные , водоемы , жара , коронавирус , обзор , ожирение , сердце
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